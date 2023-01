“Estar en el Super Bowl prueba que los sueños de una niña de Barranquilla se cumplieron”: Shakira

La cantante habló con Bill Whitaker, del programa 60 minutos. Afirmó que si sus caderas no se mueven cuando canta, algo no está bien con su música.

Shakira, ganadora de tres Grammy anglo, once Grammy Latinos y con una fortuna de $350 millones de dólares, dio una entrevista para el informativo de CBS en el que habló de lo que significa para ella cantar en el Super Bowl.

El reportero le preguntó cuál sería su mensaje en los 15 minutos en los que cantará en el show de medio tiempo.

Shakira no dudó en su respuesta y dijo que sería: "Escucha, soy una mujer. Soy latina. No fue fácil para mí llegar hasta donde estoy. Y estar en el Super Bowl es la prueba de que los sueños de una niña de Barranquilla, Colombia, se cumplieron. Voy a estar allí, dándolo todo”.

La artista, además, dijo que escucha “la música dentro de mi cuerpo, inclusive cuando estoy grabando alguna canción en mi estudio, si no me muevo siento que hay algo mal y les pregunto, ¿ustedes ven mis caderas que se mueven? Si no están viéndolas, entonces esto no va a funcionar… Las caderas no mienten”.

Shakira reconoció además que no deja nada al azar. “Busco el cien por ciento de la perfección, sé que la perfección no existe, pero es una lección que aún no aprendo”.

Y sobre sus composiciones aseguró que “me ahorra una visita al psiquiatra”.

“Es un vehículo terapéutico, sí, ya sabes, para que exprese mis pensamientos y mi angustia. A veces estoy inquieta y no sé qué es. Lo único que necesito es un trozo de papel y un bolígrafo o mi computadora y simplemente comenzar a escribir”, agregó.