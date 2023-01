Estas son las películas que podrían nominar a mejor filme internacional en los premios Óscar

‘Dolor y Gloria’, del Pedro Almodóvar, fue la única cinta en español que quedó entre las prenominadas.

Los cinco nominados finales serán anunciados el 22 de enero, junto al resto de las categorías.

El cineasta español ganó el Óscar a mejor cinta extranjera en 1999 con ‘Todo sobre mi madre’. Un año antes había sido nominado en la misma categoría con ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’.

También ganó el premio más cotizado del cine con el guión original de ‘Hable con ella’, que le dio además una nominación por dirección.

‘Dolor y gloria’, que está basado en la vida de Almodóvar en los años 80 y su infancia en los 60, está nominada a dos Globos de Oro, incluida también mejor cinta en lengua no inglesa, y mejor actor para Antonio Banderas.

La Academia anunció el lunes los cortes en varias categorías.

En Mejor filme internacional, antes llamada Mejor filme en lengua no inglesa, entraron 10 películas, entre ellas las favoritas ‘Parásitos’, de Corea del Sur, y la francesa ‘Los miserables’.

‘The Painted Bird’ (República Checa), ‘Truth and Justice’ (Estonia), ‘Those Who Remained’ (Hungría), ‘Honeyland’ (Macedonia), ‘Corpus Christi’ (Polonia), ‘Beanpole’ (Rusia) y ‘Atlantics’ (Senegal) completan el cuadro de semifinalistas.

Noventa y un películas concursaron para entrar en el Óscar.

Aunque Almodóvar advierte que no hay que tomar ‘Dolor y gloria’ como una cinta autobiográfica, asegura que es la primera vez que está "delante y como referencia del personaje principal".

"Y eso ocurre por primera vez en esta película, y eso hace que mi intimidad esté mucho más presentada, aunque naturalmente toda ella está mezclada con ficción", dijo el español en un coloquio en Los Ángeles a finales de octubre después de proyectar la película en la que Penélope Cruz interpreta a su madre.