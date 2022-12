Estos son los 10 videos más vistos en YouTube este 2017 e incluye los de 2 colombianos

J Balvin y Maluma figuran entre artistas como Ed Sheeran y Bruno Mars. Vea aquí el ranking.

1. Luis Fonsi y Daddy Yankee – Despacito. Es el video más visto en la historia de YouTube en solo 204 días, con más de 4.500 millones de reproducciones.

Publicidad

2. Ed Sheeran - Shape of You, con cerca de 3 mil millones de vistas.

3. J Balvin y Willy William - Mi Gente, con cerca de 1.500 millones de vistas.

Publicidad

4. Maluma - Felices los 4, con cerca de 1.200 millones de vistas.

Publicidad

5. Bruno Mars - That’s What I Like, con cerca de mil millones de vistas.

6. Chris Jeday ft. J Balvin, Ozuna, Arcángel - Ahora Dice, con más de mil millones de vistas.

Publicidad

7. Nicky Jam - El Amante, con más de 900 millones de vistas.

Publicidad

8. Jason Derulo ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign – Swalla, con más de 900 millones de vistas.

9. DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne - I'm the One, con más de 800 millones vistas.

Publicidad

10. Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox - Súbeme la radio, con más de 800 millones de vistas.