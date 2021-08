Estos son los actores mejor pagados del cine por sus cintas en plataformas digitales

Se conoció el listado de los actores mejor pagados del cine este año y que fue publicado por la revista estadounidense Variety, que recopiló los sueldos de las estrellas más importantes en lo que va corrido del año por proyectos emitidos en plataformas digitales.

Daniel Craig es el mejor pagado de este ranking. Cobró 100 millones de dólares para regresar como el detective Benoit Blanc para la segunda y tercera parte de ‘Knives Out’ de Netflix.

Le sigue Dwayne La Roca Johnson, quien ha ganado 50 millones de dólares por ‘Red One’, película navideña de Amazon Prime.

Will Smith obtuvo 40 millones de dólares por ‘King Richard’, una película biográfica del papá de las tenistas Serena y Venus Williams.

Leonardo DiCaprio cobró 30 millones de dólares por ‘Don’t Look Up’, próxima a estrenarse.

A la lista de actores mejor pagados se suman Jennifer Lawrence, con 25 millones de dólares por ‘Don’t Look Up’; Julia Roberts ganó lo mismo por ‘Leave the World Behind’, cinta de Netflix, y Sandra Bullock recibió 20 millones de dólares por la comedia romántica ‘The Lost City of D’.