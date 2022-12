Estos son los artistas que estarán en el Festival Estéreo Picnic 2018

Gorillaz encabeza la lista. También se presentarán The Killers, Zoé y Bomba Estéreo. Vea los precios de las boletas.

A través de sus redes sociales los organizadores dieron a conocer las bandas que estarán presentes el 23, 24 y 25 de marzo de 2018 en el Parque Deportivo 222 de Bogotá.



En la lista aparecen además Lana del rey, LCD Soundsystem, DJ Snake, Hardwell, The National, Metronomy, Royal Blood, Galantis, Tyler, The Creator, Dillon Francis, Mac DeMarco, Dixon, Milky Chance, Ondatrópica, Kali Uchis, The Black Madonna, Dengue Dengue Dengue, Crew Peligrosos y Diamante Eléctrico.



Precios de las boletas

El combo de tres días primera etapa vale 495 mil pesos; en segunda etapa, 515 mil; y en tercera, 545 mil. También existe el combo VIP, que cuesta 1.250.000.



El Festival Estéreo Picnic tendrá su cuota nacional, con la participación de artistas como Diamante Eléctrico, Telebit, Crew Peligrosos, Cohetes, Moügli y Bomba Estéreo.

Así fue la presentación del cartel del 2018: