¡Éxito total! Concierto de Ed Sheeran dejó sin palabras a sus seguidores

Con canciones como “Thinking Out Loud” y “Photograph”, el británico se presentó en el parque Simón Bolívar.

Según Sheeran, "viviendo, estar alrededor de gente interesante" es como llega la inspiración para componer sus canciones.

Igualmente, el cantante aseguró que el remix de “Shape of You”, con los reggaetoneros Zion y Lennox, fue un hit a nivel mundial.

En exclusiva para Show Caracol, habló de la participación que hará en el programa “Carpool Karaoke” del presentador inglés James Corden.

Así mismo conversó sobre su papel en “Game of Thrones” y de su próximo sencillo.