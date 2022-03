Fabiola Calle y su segunda oportunidad, después de estar al borde de la muerte por el COVID-19

Fabiola Calle lleva 56 de sus 74 años cantando y por estos días celebra a plenitud la nueva oportunidad que le dio la vida. En marzo de 2020, tuvo que enfrentar el COVID-19 . Fueron 23 días en cuidados intensivos y 46 en total los que pasó en una clínica en Medellín. Para esta mujer de Bolívar, Antioquia, sigue siendo un milagro contar su historia. Estuvo durante 3 minutos desconectada, en otro mundo: “Dios se apiadó de mí, por la oración de mis seguidores y me tiene por ellos aquí”.

No niega que fue fumadora, que no se negaba a tomarse uno que otro aguardiente cuando cantaba con su hermana Nelly, quien falleció en 2003 debido a un cáncer. Fue con ella con quien desde niña recorría diferentes pueblos del Eje Cafetero, hizo viajes a nivel nacional en ese caminar artístico del que dice con orgullo haber grabado ya más de 80 álbumes musicales. “Grabábamos 3 discos de larga duración por año, ya te imaginarás”, recuerda.

Fabiola Calle vive cada día de manera diferente a como lo hacía antes de la pandemia. Hoy, lo hace con gratitud, festejando la popularidad que le dio 'La cuchilla', esa clásica canción compuesta por Jaime Rincón Parra, tío del maestro Fruko. Sonriendo recuerda como si fuera ayer, a finales de los años 70, cuando la disquera Victoria, de la que hacían parte 'Las hermanitas Calle', les llevó esta melodía para que la interpretaran. Un tema que es considerado un himno al despecho, de borracheras y cantinas, una de las canciones más importantes de la música colombiana.

Fabiola es otra en esta segunda versión de su vida tras el coronavirus COVID-19. Confiesa que la enfermedad le dejó secuelas en su memoria, pero a estas les hace el quite y se ríe a plenitud: “Ya no soy malgeniada. He cambiado, ya soy más gocetas”.

Después de la muerte de su hermana Nelly, la han acompañado en 'Las Hermanitas Calle' talentos como: María Cañas, Lina Barrientos y desde hace un año Irma Doria, artista de Medellín, de 20 años y amplia trayectoria como intérprete de música tropical. Con ella canta el tema de lanzamiento de 'Señora, señora' junto al artista mexicano de música popular Steven Yax. Con esta canción le brotan con facilidad lágrimas recordando a su madre Tulia, quien falleció a los 94 años, y fue la responsable de que sus hijas siempre tuvieran los pies bien puestos sobre la tierra. “A mi mamá la amaba, recuerdo el consejo que más me daba, que no me casara. Ella tenía un sexto sentido y cuando no le hice caso, pasó lo que pasó. No me fue bien, pero me quedó un hijo, Jaime Sánchez, al que amo con la vida”.

Fabiola intuye que hay algo que le espera en su carrera. Algo grande, más fuerte, por lo que se mantiene a sus 74 años cantando, interpretando, grabando, haciendo videos y viajando. Fuerza que también llega acompañada irónicamente con las ganas de decirle adiós a los escenarios, pero no a la música ya que las melodías son los ingredientes de su alma.

Ese alto en el camino del mantenerse en el ruedo musical no lo planea, no sabe con exactitud cuándo será. “No se trata de tirar la toalla, sino que por la ley de la vida es un paso que llegará, a lo mejor, más pronto de lo que parece”. La gran razón es que quiere dedicarle todo el tiempo a su nieta María Camila, de7 años, y que es su adoración. Su otro nieto tiene 19 años, se llama Santiago.

En medio de la breve tertulia acompañada por café, Fabiola saca sus trajes de lentejuelas, su maquillaje y esa fuerza con la que viaja en el tiempo trasladándose a ese universo de felicidad en el que recibe los aplausos del público, los mismos que le dan la fuerza para seguir inspirando, manteniendo viva la música guasca, carrilera, la música popular. Es por eso que se prepara para más música, más giras de conciertos por México, Estados Unidos y a donde quiera que la llamen.

Así que esta es una invitación en silencio, porque todos sabemos que cuando suenan 'Las Hermanitas Calle' en una cantina, fiesta, celebración, por desamor, desparche o simple diversión, hay que subirle al volumen y dejarse llevar por sus letras. ¡Vida a la reina Fabiola!