Falcao protagoniza el video de #NoMeRendiré, canción de su esposa Lorelei Tarón

El futbolista representa los momentos que atravesó después de su lesión y cómo, a través de su fe, se recuperó para rugir más fuerte que nunca.

La letra de la canción fue escrita por el músico cristiano Álex Campos, “inspirado en algo que escribí en mi Facebook el día que me lesioné”, cuenta el mismo Radamel en la página oficial de Lorelei.

“Hoy, que me atropellan todos los recuerdos, que me distraen triunfos y victorias, me aferro a ti. Decido creer, no me rendiré”, es la parte de la canción ‘No me rendiré’ que más le gusta al Tigre, quien celebra que su esposa retome una pasión que “anhelaba hace mucho”.

Esta es el video de la canción, rodado en Nueva York bajo la dirección de Simón Brand.