Familia, lo que protagonistas de ‘Ventino, el precio de la gloria’ no están dispuestas a negociar

Para las protagonistas de ‘Ventino, el precio de la gloria’ -que puede ver de lunes a viernes a las 9:30 p. m., después de ‘La Descarga’- la familia es y será su prioridad, así corran el riesgo de abandonar su sueño musical, pero no estarán dispuestas a negociar si eso les hace daño a los que más quieren.

Olga Lucía Vives cuenta que su personaje no aceptará "malos tratos para sus hermanos. Si sus hermanos no están felices o no están realmente a salvo, Olga renunciaría. De hecho, Olga renunció a su sueño de ser cantante por cuidar a sus hermanos".

En el caso del rol que asumió Natalia Afanador, defenderá a capa y espada a "su mamá. Un punto que nunca va a negociar es su mamá y el bienestar de su mamá".

"Creo que ella igual es una mujer demasiado solidaria y no pasaría por encima de ninguna de las otras tres por su bien propio", dice.

Makis de Angulo cuenta que en la serie de ‘Ventino, el precio de la gloria’, su personaje "no estaría dispuesta a negociar jamás perder a su hijo”.

Sobre si llegará el amor a su vida durante la producción, revela que no estará muy feliz. "Va a estar conflictuado ese corazón", precisa.

Camila Esguerra dice que, en la serie de ‘Ventino, el precio de la gloria’, ella sufre "definitivamente por el abandono de la mamá, es algo que le marca completamente la vida".

"Y sin dar mucho spoiler la mamá vuelve a su vida en la serie, pero nos damos cuenta de que es una mujer que se perdió en los excesos", comenta.

Las cuatro protagonistas de ‘Ventino, el precio de la gloria’ tendrán que enfrentarse a una poderosa adversaria, Martina Pumarejo, interpretada por Carolina Gómez, que va tras Natalia y busca dañar la relación que la joven ha sostenido durante dos años con Mauricio.

Recuerde que puede ver ‘Ventino, el precio de la gloria’ en Caracol Televisión, de lunes a viernes, a las 9:30 p. m., después de ‘La Descarga’, donde la convivencia entre los participantes se pone candente, al punto de que Marbelle será directa con uno de los concursantes: “¿Cómo así que usted se anda besuqueando en la casa con todas?”.

