Famosos se solidarizan con Valentina Lizcano, hackearon su cuenta de Instagram

La actriz denunció en un video, donde se ve afectada por la situación, que le robaron su correo y cuenta para vender sus seguidores.

Daniela Ospina, el grupo musical Siam y Maleja Restrepo, entre otras personas de la farándula colombiana han publicado un video de Valentina Lizcano donde cuenta la situación que está viviendo.

“Estoy pidiendo ayuda porque me acaban de hackear, me robaron mi correo electrónico que está asociado a mi cuenta de Instagram; la que ustedes conocen @valelizcano, le cambiaron el nombre y ahora se llama @valelizcano1”, dijo en el video.

La actriz aseguró que espera recuperar su cuenta y que se haga justicia, por ahora tendrá disponible la cuenta @valelizcanotemporal.

Además, aseguró que este tipo de robos cibernéticos los hacen para robarse los seguidores y “luego venderlos. Entonces, les voy a pedir el favor que no comenten, que no den ‘like’, que denuncien la cuenta, que no es real, que me robaron la cuenta, que la persona que está manejando la cuenta no es Valentina Lizcano”.

“Básicamente mi cuenta de Instagram es mi forma de trabajo, yo soy influenciadora, ustedes lo saben, así que estoy pidiendo ayuda a difundir este video y que la gente se entere”, confirmó la actriz.

