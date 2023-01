Fanny Lu sorprende a sus seguidores con una nueva faceta

Está de lanzamiento, pero esta vez de un libro. Se trata de ‘La voz de tus sueños’, donde cuenta sus experiencias e invita a no rendirse.

“Este no es un libro desde el ego, sino lo que he logrado, he hecho esto. Habla desde el miedo, desde el temor y desde el aprendizaje”, comentó Fanny Lu, durante una entrevista para Show Caracol.



Su objetivo es inspirar a niños, jóvenes y adultos, a quienes invita a no dejar de soñar. ‘La voz de tus sueños’ saldrá a la venta el 17 de abril.