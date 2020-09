Farina habla de Cleopa-trap, la improvisación con la que encendió las redes sociales

View this post on Instagram

Mírame mírate No me alcanzan ni montando en Yet 🛩 Si este circo fuera un cabarett 🎪 Entonces yo sería la vedette Ouuuu Shit 💩 Soy exquisita y el es Gourmet Me deposita es mi Mohamed 👳🏽‍♂️ Me dice Mami ven mójame 💦 Hace que duela como Ballet.. Quemo intentos como Cigarret 🚬 Me ven en #Jaimaica dicen respect 🙏🇯🇲 Voy a anotarla you want to bet? 🏌🏻‍♀️ Traje conmigo aire fresco Sacio tu sed el nuevo refresco Quieren pisotearme y más me crezco Nací en #Medellín pero parezco del #westcoast Ni cuando fracazo me alcanzan Soy la que te rompe la confianza Pa mi lao es que tira la balanza ⚖️ Mansa 👼🏻 Mansa? Pero si rapeo soy venganza Estás hablando enserio? #Fariana estoy hablando en serio #CLEOPATRAP haciendo respetar su imperio 🏛 Pica pica pica pica estoy anotando Y eso a ti te pica... Todos los filtros que te pones son igual de falsos que estas dos teticas 🍋🍋 Pica pica pica pica los números crecen y eso a ti te pica Está rugiendo la gatita 🐯 Estoy abusando me dicen ¡Ay Chica!...😔 Beat by @elritmoqueteprovoca 🎚🎛