Farina, una vida y carrera musical de película

Farina está emocionada con su nuevo reto profesional. Ella interpreta a Queen Yiselle en la película 'Flow Calle'. Tuvo que actuar solo en el acento del personaje, que es dominicano, porque frente a los otros aspectos esta paisa de 35 años se sintió identificada con la joven artista soñadora que interpreta. Así me lo contó en el café virtual que nos tomamos, en medio de una amena charla: "Te puedo decir que el 100% de la película es mi historia. Así que hubo momentos muy fuertes, que me hicieron recordar muchas cosas de mi pasado y ahí dices qué lindo lo que te pasa porque es lo que te hacer ser la persona que eres".

A "la nena fina", como la llaman en el mundo de la música, le ha pasado lo mismo que al personaje protagónico, Yiselle. En sus 17 años de carrera artística, Farina ha recibido insultos, le han dicho que no se puede, se han burlado de ella, le han hecho propuestas indecentes y hasta le han apagado los micrófonos. Por esas y otras razones, sintió que debía participar en la película, la sentía muy cercana, como si el director dominicano Frank Perozo estuviera contándole al público su historia y la de otros jóvenes, pero esta vez al ritmo del reguetón.

Farina me afirmó en este delicioso y dulce café que esta historia convertida en película fue rodada en República Dominicana y le llegó en el mejor momento de su vida. "Yo necesitaba hacer 'Flow Calle' porque además de que me encanta el personaje, necesitaba mostrarles a todas las chicas que me siguen y escuchan mi música que yo no llegué a donde estoy por arte de magia. Las chicas que me ven y cantan mi música piensan que los artistas llegamos a ser exitosos por arte de magia, como si se moviera una varita mágica y ya."

Farina tuvo además la oportunidad de participar con otros artistas de gran reconocimiento, "como Lincoln Palomeque de Colombia, que es un actor que admiro mucho. Además, están otros artistas colegas míos como Wisin de Wisin y Yandel y Zion de Zion & Lennox".

Orgullosa de quien es hoy en día, Farina me cuenta un poco de las dificultades que vivió en sus inicios artísticos. Confiesa que hubo momentos en los que sintió que perdía la fe: "Hay una escena en la que yo estoy en una terraza actuando diciéndole a mi mejor amiga que me voy a retirar definitivamente. Eso me pasó a mí en mi carrera. Recuerdo que me arrodillé y me dije 'hasta aquí, se acaba Farina, no quiero seguir haciendo música, no tengo el dinero'. Pensé que me retiraría".

Y en el momento en el que pensó sería su adiós artístico, llegó como una bendición un abanico de oportunidades. Una luz que la ha acompañado, guiándola y haciendo que cada tema que interprete sea un éxito, que cada show sea impresionante. Esto debido a la constancia y dedicación de esta artista colombiana que hoy se acepta con su estilo, con su cuerpo, con su pasado con el que construye su presente e inspira a más jóvenes.

La película a nivel mundial 'Flow Calle' estará en cines el próximo 16 de mayo en Colombia y Estados Unidos y lo celebra con 'Fiesta', tema que canta al lado del artista paisa Ryan Castro.

La vida de Farina es una fiesta que ella misma amena rapeando, creando y poniéndole la mejor melodía con la que quiere contagiar e inspirar a los demás.