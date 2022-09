Fernando Montaño, el bailarín colombiano que danzó ante la reina Isabel II en siete ocasiones

Fernando Montaño es el bailarín colombiano en el Royal Ballet de Londres, compañía de teatro y danza de la realeza. Allí conoció a la reina Isabel II y la describe desde su experiencia cercana.

El talentoso bailarín lleva 17 años en la capital inglesa, su vida ha sido el Royal Ballet, desde que tuvo la oportunidad de bailar en siete ocasiones ante la reina Isabel II.

“Era uno de sus cumpleaños, yo justamente en ese entonces aún no hablaba inglés, mi miedo era que tal vez se quedase a hablarme y no pudiese comunicarme. Por fortuna, no sucedió, la saludé y ella continuo”, manifestó el bailarín del Royal Ballet.

Como esa anécdota, tiene otras cuantas, una de ellas la guarda con una emoción especial. Ya que, siempre que les comentaban que la reina iba a ver el recital, la emoción y la euforia eran enormes.

“Es como si estuvieses esperando que tu madre te viniese a ver, tú quieres estar bien presentable y yo lo interpreto de esa forma, yo perdí a mi madre cuando llegué a Inglaterra”, dijo.

Conoció dos caras de la reina: la de la monarca en eventos públicos y de protocolo y, a su vez, la de la abuela de familia.

“En el matrimonio de Ela, digamos que era un ambiente completamente relajado, una celebración familiar, verla a ella en medio de los invitados en el jardín, sentada, escuchando los discursos y riéndose con el resto de los invitados son momentos que te das cuenta de que era una mujer sensible y con un gran carisma”, expresó.

Con todas estas experiencias, Fernando Montaño despide a la reina Isabel II con profunda admiración.

“Me dolió porque, aunque la reina es uno de esos personajes que nosotros no la conocemos en sí, todos sabemos quién es. Siempre ha sido uno de estos grandes personajes, mujer especialmente que nunca perdió la cordura y siento que ahora hay un gran vacío en Londres”, concluyó.

Estos recuerdos perdurarán por siempre en el arte, la danza y la cultura.