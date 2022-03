Festival de Cannes excluye a delegaciones rusas de su próxima edición

El Festival de Cannes se suma a los diferentes gremios del entretenimiento que han manifestado su apoyo a Ucrania con fuertes sanciones y exclusiones tras la invasión rusa , desatada el pasado jueves, 24 de febrero de 2022.

La industria del cine ha tomado medidas para rechazar la invasión de Rusia a Ucrania y hacer un llamado al cese de la guerra.

Publicidad

El Festival de Cine de Cannes, uno de los más prestigiosos del mundo, excluyó a delegaciones rusas de su edición 75, que se realizará del 17 al 28 de mayo, a menos que los combates en Ucrania lleguen a su fin.

El Festival de Cannes resaltó la valentía de quienes protestan en Rusia, entre ellos, artistas y cineastas.

Publicidad

Universal Studios acaba de unirse a la decisión de Disney, Warner Bros, Sony y Paramount, de cancelar los estrenos de sus películas en Rusia.

Universal estrenaría 'The bad guys' el 24 de marzo y 'Ambulance', el 7 de abril. Con esta medida, 'The Batman', que ha generado expectativa mundial, no llegará, por el momento, a salas de cine rusas.

Publicidad

La ópera metropolitana de Nueva York se une a las manifestaciones en contra de la guerra, interpretando el himno nacional de Ucrania. El gremio anunció que no trabajará con talento que apoye a Vladimir Putin.