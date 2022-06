Festival Estéreo Picnic, reconocido como uno de los 50 mejores eventos del mundo

Construyendo un mundo distinto para la música, el Festival Estéreo Picnic logró ser reconocido como uno de los 50 mejores eventos del mundo, según la revista Billboard.

En 2010, dos empresas lideradas por jóvenes, las cuales competían por los eventos de entretenimiento en Bogotá, dieron un paso definitivo: crear la primera edición del Festival Estéreo Picnic.

“El sueño de esto era un poco llevar estas experiencias festivaleras que se vivían en Europa y Estados Unidos a Colombia, que sean experiencias más allá de la música”, explica Miguel Santacoloma, jefe de prensa del FEP.

Por varios años, el festival dio pérdidas económicas, pero siguieron soñando con transformar los conciertos en experiencias musicales y lograron que los artistas internacionales pararan en Colombia.

“No fue por nosotros, fue iniciativa del propio cantante de The Killers que dijo ‘quiero ir a ese festival en Colombia, me interesa’, se contactó con nosotros, logramos cerrarlo y fue de verdad una alineación de astros que nos abrió el camino para este primer gran artista”, recuerda Santacoloma.

Desde entonces no han dejado de crecer, aunque la pandemia del COVID-19 los obligó a detenerse, el festival sigue en pie. A lo largo de su historia han presentado 410 agrupaciones de todo el mundo, en conciertos a los que han asistido más de 437.000 personas.

Ahora, bajo el sello de Páramo Presenta, en el puesto 32 de la escala mundial y el segundo entre los mejores eventos de Latinoamérica, ya se preparan para anunciar el camino de un 2023 que promete ser alucinante.