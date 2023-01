Fiscal de Nueva York investigará por qué Harvey Weinstein no ha sido inculpado por la justicia

A pedido del movimiento contra el acoso sexual ‘Time's Up’, empezarán a dar respuesta a las víctimas y definir el futuro del productor de Hollywood.

"Tenemos un conocimiento muy profundo de los años de conducta sexual abusiva de Harvey Weinstein, y recientemente presentamos una demanda civil contra él por abusos persistentes y severos contra sus empleados en la Weinstein Company", declaró el fiscal, Eric Schneiderman, en un tuit.

"Estamos comprometidos a realizar una revisión completa, justa e independiente de este asunto", añadió.

De esa manera, el fiscal respondía favorablemente a una petición de investigación del movimiento Time's Up, difundida la mañana de este lunes, en la que pedía al gobernador de Nueva York averiguar sobre las decisiones del fiscal del distrito de Manhattan, y las razones por las cuales no ha presentado una inculpación contra Harvey Weinstein.

En un comunicado Time's Up pidió al gobernador Andrew Cuomo "una investigación independiente sobre el proceso de decisión en este caso", incluido un "examen completo" de los intercambios entre abogados del poderoso productor de Hollywood y el despacho del fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, para garantizar la "integridad" del fiscal y "restablecer la confianza" en su despacho.

El movimiento señaló el caso de la modelo italiana Ambra Battilana Gutierrez, que no dio lugar a ninguna acusación del fiscal de Manhattan en 2015, cuando la policía, en posesión de una grabación de audio comprometedora, pensaba que tenía un caso sólido.

Time's Up citó también un reciente artículo de la revista New York según el cual inspectores de la policía neoyorquina incluso ayudaron en ese entonces a "esconder" a Battilana, reservando habitaciones de hotel bajo nombres falsos, por temor a que el fiscal intentase obstaculizar la investigación.

Estas informaciones ameritan un "examen inmediato", insistió Time's Up.

El movimiento consideró asimismo "particularmente perturbadoras" las informaciones publicadas por algunos medios neoyorquinos según las cuales el fiscal Vance, un demócrata recientemente reelecto al cargo, podría haber sido influenciado por Weinstein y sus abogados.

Estas sospechas se deben a que el equipo de abogados de Weinstein, liderado por el célebre Benjamin Brafman, incluye a excolaboradores o allegados de Vance.

El despacho del fiscal había rechazado esas sospechas, señalando que la investigación todavía seguía "estando muy activa".

Weinstein enfrenta varias demandas civiles en su contra en Nueva York y Los Ángeles. Hay investigaciones penales en Nueva York, Los Ángeles y Londres, pero ninguna ha culminado en su acusación formal.

El productor caído en desgracia, que cumple 66 años este lunes, no es visto en público desde hace meses. Supuestamente está en tratamiento contra la adicción sexual en una clínica de Arizona.

Más de un centenar de mujeres lo han acusado de acoso, agresión sexual o violación desde que estalló el escándalo en octubre pasado.

Por otra parte, el estudio de cine que el productor había fundado se declaró en quiebra formalmente el lunes y anunció en un comunicado que puso fin a los acuerdos de confidencialidad que imponían silencio a las víctimas y testigos de los abusos sexuales cometidos por Weinstein.

