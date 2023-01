Foto de Maluma junto a Madonna enloquece a sus seguidores

El colombiano conoció a la estrella del pop hace seis meses y esta imagen confirma los rumores que rondaban el mundo del entretenimiento.



Hace unos días se rumoraba del dúo musical por una publicación del coreógrafo Marvin Gofin donde se veía a Madonna cantando y un hombre idéntico a Maluma de espalda.

Hasta ahí eran solo rumores que rápidamente fueron confirmados por la estrella del pop y Maluma con un par de fotos tomadas en un estudio de grabación en Los Ángeles.

Pasaron solo seis meses desde que se conocieron y ya están grabando. Pronto sentiremos el ritmo del pop y el regaaeton.

La ‘reina del pop’, Madonna, también confirmó su colaboración musical con el reguetonero Maluma. En su cuenta de Instagram escribió: "Cooking up some Fuego over here!", lo que traduce en castellano "cocinando un poco de fuego por aquí".

Madonna, de 60 años, tiene más de 13 millones de seguidores en esa red social. Su fotografía junto a Maluma alcanza los más de 410 mil me gusta y 11 mil comentarios.

Maluma tiene 25 años, más de 39 millones de seguidores en Instagram y las dos fotos que publicó junto a la cantante estadounidense alcanzan 130 mil me gusta y más de 8 mil comentarios.