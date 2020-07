“Fue incomodísimo”: Paola Rey habla de escena íntima con ‘el Gato’ en 'Pasión de Gavilanes'

La boda de Jimena Elizondo y Oscar Reyes en ‘Pasión de Gavilanes’ fue tendencia en redes sociales. A propósito, la actriz Paola Rey recuerda más sobre este momento y de su personaje que es tan opuesto a ella.

Rocío Rodríguez: ¿Cómo se entendieron la tímida Paola Rey y la extrovertida Jimena Elizondo?

Paola Rey: “Soy muy introvertida y aunque no parezca el tema de exponer mi cuerpo y usar cositas muy cortitas y pantalones muy descaderados no era algo que me hiciera sentir muy cómoda que digamos”.

RR: Es tan así que su familia y amigos se sorprenden al verla en este personaje, ¿cómo es eso?

PR: “Me decían: Pao, pero es que yo te veo y digo es tan diferente a ti. Yo soy como el polo opuesto. Jimena hace cosas que yo no haría”.

RR: De tantas escenas pasionales y su timidez, ¿qué recuerda?

Publicidad

PR: “Ese momento justo después de la cascada cuando Norma nos ve a los dos durmiendo allá abajo. Obviamente para que no se nos viera nada teníamos que estar muy quietos, pero teníamos que esperar a que todo el equipo saliera de la montaña para empezar a grabar. Fue incomodísimo para los dos”

RR: ¿Qué le dicen ahora en sus redes sociales’

PR: “La verdad es que estoy volviendo a vivir esta novela de una manera diferente porque hace tantos años no existían. Ahorita tengo interacción directa con el público, sé lo que piensan, dicen las cosas, me divierten con los que se inventan. De verdad me río mucho”.

La que no se reirá mucho por estos días será Jimena Elizondo, luego de su inesperada boda con Oscar Reyes comenzarán los problemas en su vida.