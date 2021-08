"Fue un año y medio maravilloso de grabación": Andrea Nocetti de 'Nuevo rico, nuevo pobre'

La actriz Andrea Nocetti compartió historias, anécdotas, y experiencias que le sucedieron mientras interpretaba a Fernanda San Miguel en 'Nuevo rico, nuevo pobre' , un papel que marcó su vida.

"Creo que es el mejor personaje que he hecho y tengo solamente lindos recuerdos de todo lo que me reí en esa novela con la familia que hicimos, con todo el elenco nos la gozamos muchísimo. Fue un año y medio maravilloso de grabación", dijo.

Cómica, divertida, manipulable y un tanto materialista: así es Fernanda Sanmiguel, un personaje de amores y de odios que hoy divierte a los televidentes de Caracol Televisión .

"Era un poco ingenua, esa es la palabra. Esa ingenuidad la llevaba a hacer todo. Además de que era un poco superficial. Todo giraba en torno a Mateo con ella y fue un personaje lindo de crear. Pero ese personaje también rayaba un poco entre que lo podrías sobreactuar", sostuvo.

Andrea comenta que su papel debía ser creíble en cuanto a lo gracioso y lo exagerado: "Me recreé en muchas personas que son así, pero lo exageraba un poco más para hacer del personaje mucho mas rico".

¿Cómo fue para Andrea Nocetti trabajar con Jhon Alex Toro?

"Jhon Alex fue profesor mío. Yo tome unas clases con él y bueno, uno se siente como que 'miércoles aquí estoy con tremendo actor, tengo que dar la talla', nos llevamos super bien".

Andrea Nocetti también compartió para Noticias Caracol algunas de sus experiencias al grabar este icónico filme.

"Me acuerdo que con Jhon Alex improvisábamos mucho, y yo soy una persona que sufre de colon irritable. Me acuerdo que en esa época él me salía con: 'y tú Fernanda, con ese colón irritable, ese que tienes'. Imagínate uno como no se se reía'", bromeó.

La también modelo recordó que la música y la actuación eran algunos de sus sueños, sin embargo, por causa de algunas decisiones que tomó en el pasado, ha vivido momentos difíciles en su profesión.

"No hay que arrepentirse de nada porque bueno, así es la vida y son decisiones que tomé que me enseñaron, que me di duro contra el muro, porque es difícil. Tuve mi momento de éxito donde me llamaban, no tenía que hacer casting y rechacé muchas cosas. Ya después ha sido difícil volver", agregó.