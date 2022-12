“Fue un comentario desacertado”: baterista de Bazurto All Stars insultó a comunidad LGBTI

Tras una fuerte andanada en redes sociales, Pierre Magallanes Rojano se vio obligado a borrar una publicación en la que repudiaba la “ideología de género”.

"Los que tienen que leer son los gays, libros de biología de constitución etc [sic]... vayan a imponerle [sic] su ideologia [sic] de genero [sic] (de transtornos [sic] psicosexuales) a los marcianos", escribió el músico en Facebook.

La publicación, pese a ser borrada tras la ola de comentarios en contra del autor, fue capturada como pantallazo.

Posteriormente vino una explicación que, sin embargo, no satisfizo a quienes se sintieron ofendidos.

“Fue un comentario desacertado producto de la rabia que me da [sic] ciertos ataques a personas que no respetan el libre pensamiento, sin embargo, acepto que no fue la mejor forma de opinar”, escribió Magallanes minutos después.

Tras el rechazo a la publicación, el vocalista de la agrupación tuvo también que salir a intentar a apagar el incendio en redes sociales.

“La música no tiene raza, ni sexo, ni color, ni ideología, ni religión o inclinación política; la música es universal y somos una banda incluyente que busca unir al público con su música, sin importar ninguno de los aspectos anteriormente señalados; y respeta a cada uno de los individuos de manera igualitaria y tolerante”, escribió Freddy Harel Ríos.