Ganador de Eurovisión está a la espera de un trasplante de corazón

Salvador Sobral es el primer portugués en ganar el certamen musical desde 1964. Su novia fue con lo inscribió, pues él criticaba el programa.

Hace unas semanas, Sobral, de 27 años, era un desconocido a la espera de un trasplante de corazón. Pero ahora el artista se ha convertido en el primer portugués en ganar Eurovisión, con una actuación austera, en la que primó su voz su voz suave y trémula.

"La música no son fuegos artificiales, la música es sentimiento", dijo el cantante tras vencer el sábado por la noche en la gala, sobriamente vestido con un ancho traje negro y con el pelo en una media coleta.

Sobral, un crooner de 27 años, que canta pese a la insuficiencia cardíaca que lo tiene en la lista de espera para un trasplante de corazón, emocionó a los millones de telespectadores del concurso con su melancólica canción "Amar Pelos Dois" ("Amar por dos").

El portugués, que tomó una apuesta arriesgada cantando en su propia lengua y no en inglés —a diferencia de la mayoría de sus adversarios— logró también ganarse al jurado profesional, jugando en la distancia corta, con un registro intimista.

El melancólico tema que interpretó a ritmo de jazz fue compuesto por su hermana mayor, la cantante de éxito Luisa Sobral.

Alejado de los cánones hiperbólicos y despampanantes del concurso, famoso por las lentejuelas y las espectaculares coreografías, Sobral hizo de su victoria casi un manifiesto.

"Tratemos de cambiar esto y traer de vuelta a la música, que es lo que de verdad importa", dijo Sobral.

El portugués se impuso con el encanto de su fragilidad y su voz suave y trémula, a causa de sus problemas de salud.

Apoyo a los refugiados

"Vivimos en un mundo de música desechable, música 'fast-food' sin ningún contenido, así que creo que esta podría ser una victoria de las personas que hacen una música que quiere decir algo", dijo en la gala.

Sobral, proveniente de la burguesía de Lisboa, vive su enfermedad con entereza.

"Mi enfermedad, aunque no se puede curar totalmente, es un pequeño problema en realidad, seguramente el único que tengo en la vida", dijo antes de viajar a Ucrania, relativizando el hecho de que su salud le impidió participar en los ensayos.

Pero Sobral no sólo acudió a Ucrania para cantar. En la rueda de prensa posterior a la semifinal vistió una camiseta con un mensaje de apoyo a los refugiados.

"Cuando supe que iba a participar en Eurovisión, enseguida pensé en ellos porque abandonan su país para huir de la muerte. Esas personas no son solamente inmigrantes", declaró.

Sobral se dio a conocer en 2009 en la versión portuguesa del programa de televisión "American Idol", como su hermana años antes. Pero tras aquel concurso no soportó su repentina exposición mediática y dejó de cantar.

Jazz en Barcelona

El vocalista abandonó Portugal en 2011 con destino a las islas Baleares, donde estudió psicología con una beca Erasmus. En España se aficionó a las drogas y empezó a consumir setas alucinógenas.

Poco a poco se recuperó y comenzó a actuar en los bares y hoteles de Mallorca. "Era difícil cantar todas las noches hasta las doce, pero merecía la pena. Pensaba quedarme en la isla, pero cuando vi que ahí no pasaba nada en invierno, entendí que tenía que tomar una decisión", contó antes de viajar a Ucrania.

Viajó entonces a Barcelona para estudiar jazz y perfeccionar su voz. En la ciudad catalana descubrió las composiciones del trompetista y cantante Chet Baker, que se convirtió en su mayor inspiración musical.

Antes de subir al escenario del festival, Sobral dijo que "no estaba nervioso" y mostró una confianza poco habitual en una persona tan tímida como él.

La honestidad sombría y austera de Sobral terminó dándole a Portugal su primera victoria desde que entró en el concurso en 1964. Hasta ahora su mejor clasificación era el sexto lugar obtenido en 1996.

Durante la gala, un hombre con la bandera de Australia sobre su espalda se subió a la tarima en la presentación de la ganadora del año pasado y se bajó los pantalones.