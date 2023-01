Ganador de un Emmy le propuso matrimonio a su pareja en vivo y frente a millones

“No me gusta llamarte mi novia porque quiero llamarte mi esposa”, dijo Glenn Weiss a su compañera Jan. Asistentes estallaron en aplausos y se pusieron de pie.

Weiss, que obtuvo el Emmy a la mejor dirección de un especial de variedades por la última ceremonia de los Óscar, protagonizó el romántico momento.

Previamente había recordado a su madre recientemente fallecida, pero tomó por sorpresa a todo el Teatro Microsoft de Los Ángeles cuando, a mitad de su discurso, le propuso matrimonio a su pareja Jan, que se encontraba entre el público.

"Jan, eres la luz de mi vida (...). Pero no me gusta llamarte mi novia porque quiero llamarte mi esposa", declaró.

Jan subió al escenario completamente emocionada, y con todo el auditorio de pie y aplaudiendo, para ver cómo Weiss se arrodillaba y le ofrecía al anillo que perteneció a sus padres mientras le pedía, "enfrente de toda esta gente", que se casara con él.

Finalmente, la novia dijo "sí" y los prometidos se dieron un beso.

