“Gané peso, pero soy más feliz”: Demi Lovato se cansó de las dietas

Ya no se prohíbe ciertas comidas y tampoco se culpa por hacerlo, dijo en una entrevista a la revista People.

La cantante estadounidense lleva años luchando con su peso y ha sufrido de trastornos alimenticios como la bulimia.

En la entrevista que le concedió a la revista People dice que mantenerse en un peso saludable para ella es una batalla de todos los días, pero que se cansó de las dietas y que ha subido de peso.

Pese a esto, revela que se siente bien así. Opina que más allá de los comerciales de productos para bajar de peso debería haber alguien que diga: “oye, tu peso no define tu autoestima y definitivamente no define tu belleza interior y exterior”.