Gastronomía, la nueva carrera en la que quiere competir Usain Bolt

Abrirá en los próximos 5 años, 15 restaurantes de comida rápida en el Reino Unido. La especialidad, comida de su tierra Jamaica.

Considerado el mejor atleta de todos los tiempos, se retiró de las pistas en el pasado mundial de Londres.

Tuvo un triste adiós, pues sufrió una lesión en los relevos de 4x100 metros.

Amargo adiós para el Rayo: Usain Bolt se lesiona en su última carrera... "Un Mundial no cambia lo que hice. Tras perder la final de 100 metros, alguien vino y me dijo que Muhammad Ali también perdió su última pelea, por lo que no quiero estresarme con esto. He mostrado mis credenciales durante mi carrera por lo que perder mi última carrera no va a cambiar lo que conseguí en el deporte", afirmó Bolt en esa ocasión.

"He demostrado que trabajando duro, todo es posible. Mi lema es que todo es posible. Esto demuestra que todo el mundo debe intentar las cosas. Personalmente creo que es un buen mensaje para los jóvenes. Si puedo dejar esto a las jóvenes generaciones, creo que será un buen legado", añadió.