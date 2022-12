George Clooney le declara la guerra a la corrupción en África y dona un millón de dólares

“Que los crímenes de guerra no paguen”, pidió el actor, cuyo activismo político es ampliamente conocido. Además, ayudó a recaudar otros US$ 2,4 millones.

“Queremos que la vida sea más dura para los que están dispuestos a matar en masa con tal de asegurar sus fines políticos y económicos. Cuando podemos ir tras las billeteras de los señores de la guerra y quebrar a quienes optan por las balas sobre los votos, los incentivos son para la paz, no para la guerra; para la transparencia, no para la corrupción”, añadió en un comunicado.

Los recursos apoyarán investigaciones para destapar redes financieras detrás de conflictos en Sudán del Sur, Congo, Somalia y República Centroafricana.