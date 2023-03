Gerard Piqué dice que no le interesa limpiar su imagen: “Estoy muy feliz”

Poco es lo que ha dicho Gerard Piqué de su separación con Shakira, quien no se ha quedado callada y decidió enfrentar su pena de amor con una serie de canciones en las que le ha enviado varios mensajes a su expareja, quien al parecer le fue infiel con Clara Chía.

Pero el exfutbolista fue noticia el fin de semana por una entrevista que dio al diario El País y en la que habló de su actual situación personal y profesional.

Gerard Piqué no quiso hablar de su supuesta infidelidad y aseguró que lo que menos le interesa ahora es “gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”.

El exfutbolista sostuvo que lo único que quiere es “ser fiel a mí mismo”.

Y por lo que dice, parece que los dardos de Shakira no le han hecho daño, pues afirma: “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

Gerard Piqué fue enfático con su respuesta al ser preguntado sobre su separación de Shakira.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado”, contestó tajante.

Tampoco quiso hablar de su situación actual con Clara Chía, pero sí desveló por qué tomó la decisión de retirarse del Barcelona.

Aunque considera que todavía podía jugar más, Gerard Piqué reconoció que “cada vez me costaba más. Si me ponían el partido a las cuatro de la tarde luego de comer y con sol se me hacía difícil. Hay que ser honesto”.

Asimismo, según sus palabras, sentía “que en el equipo no tenía la importancia de antes. No lo pasaba bien. Tomé la decisión acertada”.