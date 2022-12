Gianluca Vacchi estaría interesado en otra colombiana, hablamos con ella

Es la modelo paisa Diana Franco, a quien conoció en un concierto. “Me parece un hombre amoroso, demasiado caballero”, dijo sobre el ex de Ariadna Gutiérrez.

Reveló a Noticias Caracol que vio al magnate por primera vez hace 15 días.

“Él me vio y dice que le gusté, que llamé su atención (…) Me decía que mi físico, que mi cara, pero algo que me decía era sensacional, demasiado, demasiado sexy y que nunca lo había visto en su vida era mi lunar”, relató Diana sobre el encuentro en Bogotá.

Afirmó, además, que han conversado constantemente y acordaron una cita para volverse a ver.

Diana, que fue novia del exparticipante del Desafío Daniel Méndez, dijo sobre Gianluca que le “parece un hombre amoroso, demasiado caballero, es un hombre cariñoso, es supremamente humilde”.

Respecto a si le gusta, solo atinó a responder: “Me parece un hombre muy interesante”.



Advertisement