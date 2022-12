Gianluca Vacchi volvió a bailar al ritmo de un colombiano, esta vez de Sebastián Yatra

El excéntrico millonario mueve las redes sociales al son de ‘Traicionera’.

Después de presentarse como DJ en Madrid, España, el italiano Vacci salió en compañía de su novia Giorgia Gabriele y armaron fiesta al ritmo de una de las sonada canción de Sebastián Yatra.

El video fue publicado por el empresario. Allí se le ve junto a su novia, Giorgia Gabriele, de 31 años de edad, interpretando ‘Traicionera’.



El clip ya lleva más de 2 millones de reproducciones y miles de ‘me gusta’. El cantante de 'Traicionera' replicó el video y aseguró: "jajajajaj genial!!!!! I'm so happy you like #Traicionera my friend".

El millonario ya había publicado un baile junto a su novia bailando ‘Despacito’, después se le vio con Luis Fonsi y su esposa.



Advertisement