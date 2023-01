Concurridamente ha viajado al país carioca para afinar los detalles de la producción, que estará lista para 2019.

El tema ‘Conga’, por ejemplo, tendrá ritmo de samba, mientras que "Here we are" es mucho más rápida y sexy ahora.

Publicidad

Con este nuevo aire, renovó su catálogo musical, que cuenta con la participación de importantes músicos nativos.