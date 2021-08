Greeicy Rendón cumple su sueño de cantar con Alejandro Sanz: “Se me hizo un nudo en la garganta”

Greeicy Rendón no puede ocultar su felicidad, pues cumplió una de sus más grandes aspiraciones: cantar con Alejandro Sanz. La historia de ‘Lejos conmigo’, un tema picante, pero sabroso, inició en pandemia. Las disqueras de Greeicy y Sanz entraron en coqueteo y sí, el universo conspiró a favor.

“Esta canción ha tenido un proceso muy largo, de muchos tropiezos. ¿Será que esto se va a dar?, ¿será que me rindo y no insisto más?, pero definitivamente cuando trabajas con amor, con paciencia, lo digo porque yo estoy trabajando mucho en mi paciencia, esta canción me puso en clases de paciencia, pero todos los días”, comentó la cantante.

Greeicy Rendón y Mike Bahía se abrocharon cinturones y salieron de Pereira rumbo a Madrid. Mike sería además actor del video.

“Y es muy chistoso porque haciendo la escena del comedor donde aparezco sensual gateándole, yo creo que él pensaba: ella nunca me hace esto en la casa, en serio, porque yo actúo y me meto en el papel y sé hacer la película”, señaló la artista.

Hace seis años Greeicy Rendón soñaba con ‘La tortura’, canción de Shakira con Sanz, pero esta vez no era la barranquillera sino ella la que estaba al lado del artista español.

“Y yo lo veo a él, veo todos los árboles atrás, se me hizo un nudo aquí en la garganta, que yo quería llorar y de repente volví a mi niñez, volví a Cali, volví a la época de ‘La tortura’. Yo tratando de ser Shakira en el espejo y lo vi en la realidad, estoy aquí hoy con él, tenía ganas de llorar, pero dije no, tampoco voy a ser tan boleta”, recordó.

Ahora Greeicy se irá lejos con Sanz, planes son los que tienen en Madrid.

“Alejandro Sanz nos invitó para ser 'co-couch' de él en La Voz. Es una superoportunidad”, subrayó.

¿Para cuándo el álbum?

“Yo creo que en dos tres meses viene el disco, que lo vengo prometiendo desde hace tiempo, pero ya por fin”, aseguró.