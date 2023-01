Guillermo del Toro anunció su divorcio tras recibir dos óscar y aparecer en la gala con otra mujer

El director mexicano puso fin a 30 años de matrimonio. En el evento fue premiado por la película ‘La forma del agua’.

Del Toro fue reconocido con el galardón a ‘Mejor dirección’ y ‘Mejor película’ en los Óscar. En el evento apareció tomado del brazo de una mujer que no era su esposa.

En los agradecimientos dijo: “quiero agradecer a las personas que me han acompañado en el camino: a Kimmy, Robert, Gary, Wayne, George y a mis hijas”.

No mencionó el nombre de su esposa Lorenza, pero sí el de la despampánate rubia que los acompañaba en la gala, Kimmy.

Y todo se supo al cierre de la ceremonia de los Óscar, en medio de su momento de gloria el director dio explicaciones sobre su acompañante, Kimmy Morgan. Dijo que era una amiga y colega, guionista de su próxima película.

Además, aseguró que Lorenza Newton ya era su ex, que después de 30 años de matrimonio y dos hijas ya no iban más. Que era historia patria, pues se habían divorciado en febrero del año pasado.

