Guitarra de Jerry Garcia será subastada para apoyar grupo de derechos civiles

Con este instrumento, uno de los más famosos de la leyenda de Grateful Dead, se podría recaudar más de un millón de dólares.

Conocida como Wolf, la guitarra eléctrica fue hecha por el luthier Doug Irwin.

García la usó por primera vez en un concierto en Nueva York en 1973, antes de que el instrumento se convirtiera en un infaltable de la gira perpetua de los Deads.

Dan Pritzker, un filántropo amante de la música que es heredero de la familia de Chicago conocida por la cadena de hoteles Hyatt, compró a Wolf por 789.500 dólares en la casa de subastas Guernsey's en 2002.

Pritzker, quien ocasionalmente prestaba la guitarra a músicos, decidió volver a ponerla en subasta, anunciando que todos los ingresos irían al Southern Poverty Law Center, que libra batallas legales contra los supremacistas blancos y otros grupos de odio.

"Me llamó hace tres meses para decir que estaba preocupado por las divisiones que se están dando en el país y quería hacer algo significativo", dijo el presidente de Guernsey's, Arlan Ettinger.

El Southern Poverty Law Center ha expresado su alarma ante un aumento en los crímenes de odio, especialmente dirigidos a inmigrantes y musulmanes, desde que el presidente Donald Trump lanzó su campaña en 2015.

"A medida que el extremismo deja de ser marginal (...), tenemos mucho trabajo por hacer", dijo Richard Cohen, el presidente del centro ubicado en Alabama, en un comunicado.

"Este notable acto de generosidad sólo fortalece nuestra determinación", agregó sobre la venta de la guitarra.

Guernsey's venderá a Wolf en un concierto en el Brooklyn Bowl el 31 de mayo, a donde espera atraer a artistas importantes. Las ofertas en línea también serán aceptadas.

Ettinger dijo que era difícil estimar el precio de venta de Wolf, pero que podría estar cerca de un récord.

Wolf fue vendida por última vez junto con otra guitarra que Irwin hizo para García, 'Tiger', alcanzando un poco menos de un millón de dólares, un récord en ese momento.

En 2015, la Gibson en la que John Lennon interpretó "Love Me Do" y otras primeras canciones de los Beatles se vendió por 2,4 millones, otro récord para una guitarra histórica.

Formada cerca de San Francisco, The Grateful Dead se convirtió en una de las bandas emblemáticas de la era hippie, atrayendo a fanáticos 'Deadhead' que hallaron un sentido de comunidad viajando de show en show para experimentar el jam rock en constante evolución.

García, que murió en 1995, legó sus famosas guitarras a Irwin, quien se había convertido en indigente. Tras las objeciones iniciales del resto de la banda, el luthier tomó el control y puso los instrumentos en subasta.