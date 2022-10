Guns N' Roses llegó a Bogotá y cientos de fans ya están en el estadio esperando su concierto

Los fanáticos de Guns N' Roses ya están listos para vivir la fiesta del rock en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La banda se presentará este martes y miércoles en la capital colombiana.

Y es tanta la emoción por ver a los roqueros, que el estadio abrió sus puertas después de las diez de la noche del lunes 10 de octubre, con lo que unas 500 personas ya ingresaron para disfrutar de éxitos como ‘November Rain’, ‘Knockin' on Heaven's Door’ o ‘Welcome to the Jungle’, entre otros.

A las cuatro de la tarde se abrirá el estadio El Campín y a las 6:30 p.m. iniciará el show con Aterciopelados, para luego, a las 8:00 p.m., dar paso a los Guns N' Roses.