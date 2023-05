Hablan los papás de Yanfry, el pequeño que conquista las redes: “Él da las ideas"

Noticias Caracol habló con los papás de Yanfry, el pequeño niño del Chocó de 5 años que enamora a las redes sociales con sus ocurrencias. Recientemente fue destacado por la revista Forbes Colombia como uno de los líderes del futuro.

“Para nosotros como padres de Yanfry es un orgullo y es grato que la revista tan reconocida lo saque como uno de los 70 niños más influyentes a un futuro del país. Es bonito, gesto de agradecimiento y darle gracias a Dios por todo”, dice Jean Carlos Díaz, padre de Yanfry.

A través de sus tiernos videos, este niño muestra su vida cotidiana, las calles del Chocó y la cultura afro, y por eso es destacado, por dar voz e impactar socialmente al millón doscientos mil seguidores que tiene en sus redes.

“Nosotros lo hablamos y él da las ideas, entonces así es más fácil hacer los videos. Siempre tratamos de hacer las cosas con las ideas que él mismo pone para que no se le vuelva aburrido o de pronto que no lo quiera hacer. Sin embargo, cuando él dice ‘no lo quiero hacer’, pues no lo hacemos”, afirma Tatiana Quiñones, la mamá de Yanfry.

Yanfry el tierno, un niño al que sus papás apoyan y esperan que cuando crezca conserve la frescura y alegría que proyecta en redes sociales, y por qué no, que se convierta en un gran líder.

‘El laboratorio de Faber’: un libro de experimentos científicos al alcance de los niños

A propósito de influenciadores que impactan positivamente en las redes sociales con sus aportes en la creación de contenido, el divulgador científico Faber Burgos estrenó en la Feria del Libro ‘El laboratorio de Faber’, un texto que recoge experimentos fáciles para niños .

El objetivo es priorizar la parte práctica de la ciencia sobre la teoría, apostándole a experimentos hechos a mano. “Siempre he sentido que se aprende mucho más haciendo las cosas con las manos que sobre la explicación o, a veces, sobre la misma teoría que puede estar en un tablero”, según Faber.

La obra recoge 50 experiencias que explican las cosas que pasan alrededor del mundo, en temáticas relacionadas con la biología, la física y la química, de una forma divertida, dirigida especialmente hacia los niños, pero que le pueden servir a los diferentes públicos interesados en la ciencia.

En una entrevista realizada por Caracol Ahora, Faber Burgos confesó que, si bien cuando estaba en el colegio no tuvo dificultad para pasar estas asignaturas, le hubiera gustado aprender de manera práctica.

“Siento que de pronto hubiera tomado un rumbo muy diferente en mi vida si en ese momento hubiera entendido más de estas materias a través de la parte práctica, quizás me hubiera enfocado en una carrera que involucrara ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”, comenta.