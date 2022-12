Harry Dreyfuss confesó que Kevin Spacey lo manoseó cuando tenía 18 años

Aseguró que ocurrió cuando estaba con su padre, el famoso Richard Dreyfuss, en el apartamento del protagonista de ‘House of Cards’.

Harry dijo que lo tocó indebidamente entre las piernas y su padre no lo notó porque estaba absorto en el guión que revisaban.

Acusaciones de abusos sexuales contra jovencitos se han multiplicado en los últimos días contra Kevin Spacey, de 58 años, dos veces ganador del Óscar.

Publicista del actor, Staci Wolfe, y su agencia, Creative Artists Agency, confirmaron el viernes que ya no le representan.

Policía británica anunció el viernes que investiga una acusación de agresión sexual cometida en 2008 en el sur de Londres por un hombre que la cadena británica Sky News y BuzzFeed News identificaron como Spacey.

En Estados Unidos, un actor bajo anonimato lo acusó el jueves de haber intentado violarlo cuando tenía 15 años por la década de 1980 en una larga entrevista a la revista Vulture.

"Diría que es un pedófilo y un depredador sexual", dijo.

CNN entrevistó a ocho empleados de ‘House of Cards’ que dieron escabrosos detalles del comportamiento de Spacey en el set.

"Jugaba a la lucha (con los muchachos del equipo) para poder tocarlos", contó una asistente de producción, y dijo que tras saludar a algunos "les agarraba la mano y la ponía en su entrepierna, y tocaba la entrepierna de ellos".

Spacey se encuentra en el ojo del huracán desde que el actor estadounidense Anthony Rapp, de 46 años, lo acusó de intentar agredirlo sexualmente en 1986, cuando éste tenía apenas 14 años.

Vea, además:

Netflix saldrá de producción de ‘House of Cards’ si Spacey continúa...