“He decidido vivir como gay”: Kevin Spacey sale del clóset y pide perdón por acoso sexual a menor

El protagonista de House of Cards fue acusado por Anthony Rapp, quien entonces tenía 14 años, de empujarlo en una cama y querer sobrepasarse.

Según la víctima, se encontraba en la habitación de Spacey que por entonces tenía 26 años, mirando la televisión. El actor habría arribado al cuarto al final de la noche, "como titubeando" y aparentemente ebrio.

“Buscaba seducirme”, aseguró Rapp. "No sé si hubiera utilizado ese lenguaje, pero era consciente de que intentaba llevarme al terreno sexual".

Anthony Rapp aseguró que se zafó rápidamente de Spacey y que se encerró en el cuarto de baño, antes de salir del apartamento y volver a su casa.

Las acusaciones fueron reproducidas por el portal noticias Buzzfeed.

Las ‘disculpas’

El mediático artista hizo el anuncio sobre su sexualidad en la madrugada del lunes en su cuenta de Twitter, después de que Rapp lo hubiera acusado.

"Como saben mis conocidos más cercanos, he tenido en mi vida relaciones tanto con hombres como con mujeres. He amado y he tenido encuentros sentimentales con hombres a lo largo de mi vida y en la actualidad he decidido vivir como gay", explicó Kevin Spacey.

“Quiero gestionar esto honesta y abiertamente y eso empieza por examinar mi propia conducta”, añadió.

Las acusaciones de Rapp "me animaron abordar otras cuestiones sobre mi vida", declaró el actor de 58 años.

“Si me comporté como [Anthony Rapp] dice, le debo mis disculpas más sinceras por lo que habría sido un comportamiento en estado de ebriedad muy inapropiado”, agregó.

Silencio

Las acusaciones de Rapp se producen en medio del enorme escándalo abierto contra el productor estadounidense de Hollywood Harvey Weinstein, acusado por más de cincuenta mujeres de diversas agresiones o de acoso, y también de varias violaciones.

Weinstein, de 65 años y despedido de su propia productora, está siendo investigado en Estados Unidos y Reino Unido. Niega toda relación sexual no consentida.

Rapp afirmó que su paso adelante se debe a "intentar cambiar décadas de comportamiento permitido porque mucha gente, incluido yo, ha permanecido en silencio".

"Soy muy consciente del momento que vivimos y espero que esto (sus revelaciones) puedan hacer la diferencia", agregó.

Según Rapp, que vivía con su madre con ocurrieron los presuntos hechos, nadie ponía en duda que un adolescente acudiera a una fiesta organizada por un actor "porque eran otros tiempos".

Las declaraciones de Spacey suscitaron todo tipo de reacciones. Algunas personas vieron en ellas una estrategia para desviar la atención sobre su conducta con un adolescente.

El analista político conservador Ben Shapiro le dedicó duras palabras en Twitter: "'Tal vez violé a un chico de 14 años cuando tenía 26, pero soy gay' es una defensa terrible".

