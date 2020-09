Henry Cavill habla del reto de interpretar a un Sherlock Holmes “más humano”

Henry Cavill interpreta a Sherlock Holmes en ‘Enola Holmes’, que esta semana se estrenó a través del servicio de streaming de Netflix. Allí, el actor británico no solo es el audaz investigador, sino el hermano mayor de una inquieta niña protagonizada por su compatriota Millie Bobby Brown.

El artista, muy recordado por su papel de Superman en ‘El hombre de acero’ (2013), habló de las diferencias entre su Sherlock Holmes y las versiones de actores como Benedict Cumberbatch Robert Downey JR e Ian McKellen, en cine y televisión.

“Una de las ventajas de que haya tantas versiones de personajes de Sherlock es que me permite interpretar este personaje de una manera un poco diferente a lo que ya se ha hecho. Hay una diferencia particular y es Enola Holmes. Ella, su hermana menor, es quien despierta en él un lado más humano, sensible, empático y esto es lo que hace a un Sherlock distinto al que hemos visto en otras oportunidades”, comentó.

Asimismo, se refirió a la experiencia de trabajar con Millie Bobby Brown, quien hace el papel de Enola Holmes, muy diferente al de Eleven en Stranger Things. Aquí, ella es muy divertida y pelea.

“Trabajar con Millie fue una experiencia increíble, es muy carismática y extraordinaria, es muy talentosa en lo que hace. Pero también es mi jefa porque ella produce la película y espero poder seguir trabajando con ella en el futuro”, concluyó.