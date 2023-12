Hermana de Celine Dion hizo una preocupante revelación sobre la salud de la cantante

Claudette Dion, hermana de Celine Dion, confirmó que la cantante “perdió el control de sus músculos”. La artista canadiense sufre de una condición neurológica grave que impacta su movilidad y que la obligó a suspender sus presentaciones programadas para finales de 2023 y comienzos de 2024.



Desde hace varios años Celine Dione viene enfrentado una lucha contra el síndrome de persona rígida, enfermedad neurológica poco común que afecta al sistema nervioso.

Claudette dijo que a pesar de la disciplina y ética de trabajo incansable de Celine Dione, el futuro de la carrera de la artista de 55 años es incierto.

Celine Dion es una cantante canadiense de ascendencia franco-canadiense. Nacida el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, Quebec, es una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos, con ventas récord de más de 200 millones de discos en todo el mundo.

Dion comenzó su carrera musical a una edad temprana, cantando en el piano bar de sus padres. En 1988 ganó el Festival de la Canción de Eurovisión con la canción Ne partez pas sans moi, lo que la catapultó a la fama internacional.

Celine Dion ha lanzado una serie de álbumes exitosos, incluyendo 'Unison' (1990), 'The Colour of My Love' (1993), 'Falling into You' (1996) y 'Let's Talk About Love' (1997). Su canción 'My Heart Will Go On', de la película 'Titanic', fue un éxito mundial y le valió un premio Óscar a la Mejor Canción Original.