Hija de Jackie Chan dice ser discriminada en Hong Kong tras declararse lesbiana

Asegura que medios de comunicación de ese país se han burlado de ella luego de revelar la relación que tiene con la joven Andi Autumn.

La joven Etta Ng de 17 años hace pocos días hizo pública su homosexualidad en su recién estrenada cuenta de Instagram con una fotografía suya con un fondo de arcoíris. “#lgbtqai #lgbt #lesbian #androgynous”, escribió en la publicación.



Al mismo tiempo, la influenciadora Andi Autumn compartió otra imagen de las dos para revelar la relación sentimental que comenzaron hace poco más de un año y denunciar la discriminación que habían sufrido a raíz de la misma por parte de familiares y amigos.



Advertisement

Etta es hija de la estrella de cine Jackie Chan y la antigua Miss Asia Elaine Ng Yi-Lei, que mantuvo un breve romance con el actor en los 90 -mientras él estaba casado- fruto del cual nació su hija.

En otra publicación, la hija del actor dio las gracias a sus seguidores por el “apoyo y cariño que hemos recibido. No puedo creerme que tantos seguidores se tomaran la molestia de entrar en mi perfil y el de mi novia para mostrarnos tanta amabilidad. La gente de todo el mundo está apostando por nosotros mientras los medios de Hong Kong siguen burlándose de nosotras".



"He crecido en un ambiente de negatividad y mentes cerradas, pero he llegado a un punto en el que me he dado cuenta de que puedo utilizar mi experiencia para contar la verdad y ayudar así a otros como yo. Afortunadamente he evolucionado mucho desde esos días en que me sentía impotente y dudaba de lo que el mundo tenía preparado para mí. Gracias por todo el amor y aceptación", concluyó Etta.

Quien no se ha pronunciado, ni se espera que lo haga, es Jackie Chan, quien no mantiene contacto con Etta según lo dijo ella misma en el pasado.