La historia de la niña ucraniana que se viralizó con su canción sobre los bombardeos en su país

Ameli Popovych es una cantante y creadora de contenido digital que cuenta con 4 millones de seguidores en su canal de Youtube. Su canción 'I draw my life' fue idea de sus padres, Pablo y Malvina, para expresar el dolor por los bombardeos a Ucrania y exigirle a Rusia el fin de la guerra.

En entrevista con Noticias Caracol los padres contaron detalles del video musical que se viralizó.

John Vega: ¿De quién fue la idea de la canción y cómo fue el proceso de composición?

Malvina (mamá de Ameli): De nosotros como padres. Somos de Ucrania y nos refugiamos en Italia desde el 2014 cuando inició el primer conflicto entre Ucrania y Rusia, después de eso las cosas se calmaron un poco, pero nosotros decidimos establecernos en Italia. Escribimos esta canción donde expresamos nuestra historia, la hicimos hace dos años, pero no habíamos decidido lanzarla hasta este momento cuando Vladimir Putin comenzó con el tema de la guerra.

John Vega: La letra es conmovedora, habla de los niños en Ucrania que no pidieron la guerra y la están viviendo. ¿Cuál es el mensaje que le quieren dar al mundo, en especial a los niños ucranianos?

Ameli: Que no se pueden rendir en ningún momento, tienen que seguir adelante porque si se rinden el mundo puede terminar.

Malvina (mamá de Ameli): Queremos que cambien las cosas para que la gente pueda retornar a sus casas y ser libre. Para nosotros, los niños son las personas más delicadas en este mundo, pero razonan mejor que cualquier adulto. Ameli llora mientras canta la canción porque está viviendo esta dura situación y ha querido transmitir lo que sienten los niños. Ellos son nuestro futuro y tienen que conocer lo que ocurre. No queremos repetir la historia, ni los errores y para esto deben saber la verdad. Esta canción busca mostrar que queremos ser libres diciéndolo en unas palabras sanas.

John Vega: La canción se ha vuelto viral. ¿Qué mensajes les han enviado y desde qué países?

Pablo (papá de Ameli): La canción ya superó el millón de visualizaciones. Los comentarios han sido demasiados ya que no esperábamos que todo el mundo se uniera y que estuvieran del lado de Ucrania. Desde el norte del mundo hasta el sur, nos envían mensajes en idiomas que no conocíamos, y gracias a un traductor podemos responder y leer los mensajes. En Facebook también varias personas han compartido el video, casi 300.000 reacciones, y además la canción se ha traducido en diversos idiomas.

John Vega: Ameli, ¿qué es lo que más le gusta de la música y cuál es su sueño?

Ameli: Me gustan todas las canciones que he hecho, como 'Estate', 'I draw my life'. Cuando crezca quiero convertirme en una estrella de la música.

John Vega: ¿Qué mensaje quieren enviarle a los colombianos?

Malvina (mamá de Ameli): Que gracias por escucharnos, estamos felices que nuestro mensaje llegue a Colombia y al resto del mundo. Esperamos que esta guerra y todas las guerras terminen. Merecemos como humanos ser felices y así mismo nuestros hijos.