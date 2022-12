Imperdible: Miley Cyrus y Demi Lovato intercambian personalidades en sus nuevos discos

Las exestrellas Disney se reinventan: mientras una vuelve a un estilo menos rebelde, la otra abandona la imagen infantil que la caracterizó.

Miley Cyrus y Demi Lovato lanzan sus nuevas producciones, ‘Younger Now’ y ‘Tell me you love me’ respectivamente. Se trata de la sexta producción de cada artista.

Las exestrellas Disney han dado un revolcón total a su imagen personal en los nuevos álbumes. Cyrus ha regresado a sus raíces con una imagen más angelical, que había abandonado desde su salida de Disney Channel. Por su parte, Lovato ha buscado un perfil atrevido.

Las carreras de ambas artistas han sido muy similares: un temprano estrellato en el canal Disney Channel, una carrera musical marcada por los escándalos y un pasado infantil que aún las persigue.

En ‘Younger Now’, Miley vuelve al country y al pop rock que la hicieron famosa en su adolescencia como Hannah Montana. La también actriz se puso a la tarea de escribir cada uno de los temas del nuevo álbum.

“La gente me pregunta, ‘¿es una especie de nueva presentación de ti misma?’. Pero no es así, para nada. De hecho, más bien muestro a la persona que soy y que acepta a todos mis yopasados. Este álbum es el que mejor me representa, lo que soy ahora”, declaró de Cyrus sobre ‘Younger Now’.

Mientras tanto, Demi Lovato ha publicado un disco con temáticas más fuertes. En ‘Tell me you love me’, trata algunos de sus problemas como la salud alimenticia y mental. En la canción ‘Daddy Issues’ canta la historia de una joven con síndrome de padre ausente, un caso muy similar a la relación con su padre fallecido en 2013.