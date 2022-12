¿Indirecta? Criss Angel publica fuerte mensaje tras su separación sentimental con Belinda

La cantante mexicana hace poco confirmó su soltería y el ilusionista no se quedó atrás, compartió una publicación en donde hace alusión a una “amante de la decepción”.

Belinda publicó en su cuenta oficial de Twitter la confirmación del final de su relación sentimental.



Sin embargo, Criss Angel compartió en su Instagram una reflexión muy reveladora que aparentemente está dedicado a la intérprete.

“No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio, siempre debe existir la honestidad. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera amante de la decepción”, publicó el ilusionista, cuyo nombre real es Christopher Nicholas Sarantakos.



Hace algunas semanas medios mexicanos hablaban de una conversación de Belinda con una amiga donde revelaba que Criss Angel le era infiel con sus propias bailarinas.