¿Irreconocible? Aparece "vergonzosa" foto de Luis Fonsi cuando joven 

La imagen del cantante, con unas gafas grandes y una larga melena, ha sorprendido a sus fanáticos en las redes sociales.

Publicidad

La fotografía de la adolescencia del puertorriqueño fue publicada por el propio artista el 5 de mayo de 2016, pero solo hasta ahora se ha convertido en viral.

Publicidad

Gracias a la fama que ha obtenido el cantante por su tema 'Despacito' es que la foto ha salido del rápido olvido digital.

Publicidad

En la imagen aparece un Fonsi joven con grandes gafas y una gran melena poco favorecedora. La fotografía está acompañada del siguiente mensaje: “¡Dios mío! ¿Quién...quien me dijo que este pelo me quedaba bien? Listo para que se burlen y me destruyan en 3...2...1”