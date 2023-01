J Balvin compite con Ozuna y Daddy Yankee por un premio en el que usted puede votar

El colombiano está nominado junto a los dos puertorriqueños a mejor artista latino en los 'American Music Awards', uno de los más importantes de la industria.

Con este reconocimiento, J Balvin iguala a Shakira en ser el segundo colombiano que es candidato a ganar este premio. La barranquillera ha estado en lista ocho veces y ha ganado cinco.

Balvin fue derrotado en su primera nominación, cuando compitió con su amigo Nicky Jam y Enrique Iglesias; este último fue el vencedor.

El resultado de esta, la 46 edición de los American Music Awards, se conocerá el próximo martes 9 de octubre cuando se celebre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.).

La actriz estadounidense Tracee Ellis Ross será maestra de ceremonias.

¿Cómo puede votar?

Los fans en Estados Unidos pueden elegir a su artista favorito a través de VoteAMAs.com

Quienes están en el resto del mundo, deben votar por medio de su cuenta en Twitter y esta debe ser pública.

Los votos por cada artista son válidos así:

“I’m voting for (etiquete a su artista favorito) for Favorite Artist - Latin at the #AMAs”.

Los American Music Awards son considerados uno de los premios más importantes de la música, la lado de los Brit Music Awards.

Las votaciones están abiertas desde el 12 de septiembre y cerrarán el jueves 4 de octubre a las 11:59:59 p.m. hora de Los Ángeles (EE.UU.), es decir a la 1:59:59 a.m. del viernes 5 de octubre hora de Bogotá (Colombia).

Fotos: American Music Awards