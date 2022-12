J Balvin: "la depresión hay que dejarla de ver como si fuera algo de locos”

El artista colombiano confesó que viene padeciendo esta enfermedad hace 3 años por exceso de trabajo.

J Balvin no es el único artista que ha dicho que sufre de depresión, dentro de la lista están: Demi Lovato, Brad Pitt, Jim Carrey, Catherine Zeta-Jones, Woody Allen, Megan Fox, Lady Gaga, Beyoncé, Leonardo DiCaprio y muchos otros.

“Yo aún tengo medicamentos psiquiátricos y la verdad me siento bien. Hay un tabú frente al psiquiatra, yo caí en eso, como que nada más es para locos. Pero más que loco, me quería realmente ayudar", dijo el artista en una entrevista con Univisión.

El colombiano reconoció que al principio se negó a pedir ayuda, pero después aceptó tomar medicamentos, entre otras alternativas como: "la meditación, el deporte, también la gente que te rodea. Hay formas de vivir", concluyó.



