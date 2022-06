El colombiano J Balvin es protagonista del tráiler del videojuego ‘Call of Duty’ con la canción ‘Wherever I may roam’, cover que hizo junto a la legendaria banda Metallica y que forma parte del álbum The Metallica Blacklist.

‘Wherever I may roam’ es el tema principal de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’.

Esta es una de las sagas más populares de videojuegos, con más de 400 millones de copias vendidas. La nueva edición saldrá el 28 de octubre al mercado.