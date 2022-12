J Balvin salió de rumba a una discoteca en Medellín y se llevó tremenda sorpresa

“Salí de fiesta, por ahí a bailar un rato, cosa que muy pocas veces hago”, dijo el artista en un sentido mensaje enviado por su cuenta de Instagram.

En la grabación, que suma más de 360 mil reproducciones y 2.100 comentarios, J Balvin habla de su experiencia con los fans en el lugar que visitó, el cual no fue mencionado, y agradeció por el cariño brindado.

Publicidad

“Qué tal mi gente, saludos a todos, especialmente quiero compartir con mi gente de Medellín que ayer salí de fiesta, por ahí, a bailar un rato, cosa que nunca o muy pocas veces hago, y fuera de ver la bendición de escuchar tantas canciones sonando en la discoteca, agradezco mucho que las personas valoren la persona”, manifestó el exitoso cantante de temas como ‘Mi gente’, ‘Bonita’, ‘Si tu novio te deja sola’, ‘Ay vamos’, ‘6AM’ y decenas de éxitos más.

“Entiendo que el día que no estemos sonando tanto, que ojalá pues no pase, pero ya eso es mi responsabilidad y que ustedes les guste la música, pero van a valorar a la persona y eso tiene mucho peso, estoy muy agradecido por eso, por las palabras que me decían ayer, que van más allá de la música. Eso me permite seguir inspirándome, para poder inspirar a los demás. Los amo Medallo”, agregó J Balvin, ganador de Premios Billboard, Grammy Latino, Lo Nuestro, MTV Europe Music Award, entre otros.