J Balvin, un desconocido para una conductora de Uber

El colombiano se vio sorprendido cuando una centroamericana en Miami le dijo que no sabía su nombre. El artista tuvo que recordárselo.

La historia se conoció por medio de Instagram. J Balvin y Carlos López, uno de sus amigos, dieron a conocer la anécdota vivida en Estados Unidos.

En el video se ve a Balvin en el puesto del copiloto, mientras habla con la mujer.

"Más adelante vas a decir, yo lo llevé", dice el colombiano.

"Ay, no me hagas eso", le responde la conductora. "Pero es que tu te pintas el pelo todo el tiempo", le recrimina.

"¿Sí? ¿Entonces cuál es mi nombre?", le pregunta el cantante de Machika, Reggaeton, X y otros éxitos.

"Ay, se me olvida. ¡Es que me tienes nerviosa!", le contesta la mujer, mientras sonríe.

"Estoy por preguntar. Perdona mi curiosidad. ¡Pero dime tu nombre porque no me lo sé!", añade.

"Pero si sabe que soy el que me pongo el pelo de colores a toda hora, cómo no sabe mi nombre", le cuestiona en la jocosa conversación el colombiano.

Lo que sigue es curioso. J Balvin trata de explicarle cómo se llama.

"Dame más pistas", le dice ella.

"No, no puedo. Empiezo por una letra sola y luego lo digo todo", le contesta el antioqueño.

Y después se arrepiente y le dice: "Empieza como que tan, tan, tan...", le describe el colombiano mientras mueve los dedos de su mano derecha como simulando una escritura.

"¡Dios mío! Ya me bloqueaste, ya me bloqueaste. ¿Tan, tan, tan?", le dice la mujer al no entender y luego se ríe.

"¡No te vas a quedar con la curiosidad toda la vida!", le dice J Balvin y ella le contesta: "No, no me voy a quedar con la curiosidad. Ahora voy y les pregunto a mis amigos cómo se llaman los artistas famosos colombianos".





Luego, en Instagram, Carlos López publicó una selfie de J Balvin y la conductora con la frase: "Para que dejen de hacer fuerza por ella, al fin sí supo".

Esa es la curiosa historia de J Balvin con una conductora de Uber en Miami, para quien él era un desconocido.