Will Smith estuvo en el castillo de San Felipe, donde saludó a decenas de fanáticos y apareció caracterizado como su personaje.

El actor se dejó ver con una camiseta verde militar y maquillaje de sangre en el rostro. Su apariencia hace parte de ‘Gemini Man’, cinta que se filma en Cartagena.

Así ha sido su paso por la ciudad amurallada:

¡Colombia, estoy aquí! Will Smith no se cambia por nadie en Cartagena...